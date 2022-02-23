Евросоюз одобрил санкции против России из-за признания независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В санкционный список ЕС вошел 351 депутат Госдумы, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту РФ Путину о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР.

Адресные ограничительные меры будут введены в отношении еще 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Точный перечень людей и организаций пока не приводится. К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, причастные к незаконным решениям; банки и предприниматели/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции на Донецкой и Луганской территориях или извлекающие из них выгоду; старшие офицеры, сыгравшие роль во вторжении и действиях по дестабилизации обстановки; и лиц, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины.

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Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень. Кроме того, действует запрет на поездки в ЕС, применимый к перечисленным лицам.

Ограничение экономических отношений с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей.

Сегодняшнее решение вводит, в частности, запрет на ввоз товаров из "ЛДНР", ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с некоторыми секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт некоторых товаров и технологий.

Совет ЕС решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка. Ограничивая доступ российского государства и правительства к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ЕС стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики.

Ограничительные меры за нарушения территориальной целостности Украины с сегодняшними дополнительными списками будут применяться к 555 физическим и 52 юридическим лицам.

Напомним, что "Подробности" сообщали, что санкции против России ввели США, Австралия, Канада и Япония.