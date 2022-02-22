Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2" [ Редактировать ]
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Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.
Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Госдума проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР". Ее депутаты поддержали единогласно.
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