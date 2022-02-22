Олаф Шольц зустрінеться з Джо Байденом: говоритимуть про НАТО та "Північний потік"

Попри те, що канцлер збирається дискутувати з американцями і про двосторонні відносини, і про НАТО, і про другий "Північний потік", питання України буде так чи інакше пов'язане з усіма цими темами - неофіційно розповідають американські дипломати.