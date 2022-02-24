Зеленский ввел военное положение в Украине [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
"Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам", - сказал Зеленский.
По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.
"Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины", - отметил глава государства.
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