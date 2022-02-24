На Украину напали со стороны Беларуси - Госпогранслужба [ Редактировать ]
Госпогранслужба Украины сообщает, что вместе с российскими военнослужащими напали их белорусские коллеги.
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Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.
При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ - не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ.
В Офісі президента радять громадянам до оповіщення сирени - залишатися вдома, але тримати напоготові "тривожну валізу".