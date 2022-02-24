Кличко объяснил, как будет жить Киев (видео) [ Редактировать ]
В Киеве в связи с введением военного положения отменяются занятия в школах и детских садиках. Больницы и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Об этом объявил мэр Киева Виталий Кличко.
Киевлян просят быть готовыми в случае необходимости спуститься в укрытия.
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Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.