Что происходит на вокзалах: ходят ли поезда и электрички [ Редактировать ]
"Укрзализныця" сообщает о ситуация на вокзалах, по состоянию на 8:30 утра:
- Киев: людей много, паники нет, кассы работают.
- Харьков: людей много, здесь скорее спокойно, чем не спокойно. Есть спрос на билеты в западном направлении.
- Юг: Одесса, Николаев, Херсон, Измаил - ситуация спокойная, повышенного ажиотажа нет.
- Мариуполь: работают все службы без паники.
Пассажиры, у которых есть билеты, выедут своими рейсами. Просим покупать билеты через онлайн каналы.
Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков - Купянск, движение организовано в Чугуев.
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