Россияне бомбят позиции пограничников под Херсоном и Киевом - МВД [ Редактировать ]
Оккупанты атаковали пограничников в Киевской области
В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиции пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается. Об этом сообщает МВД Украины.
Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Оккупанты обстреляли один из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.
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