Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі [ Редактировать ]
Напад почався приблизно о п'ятій ранку. В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської і Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі.
Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
Прикордонна служба інформує, що залежно від ситуації прикордонники, Збройні сили України та національна гвардія відкривають вогонь у відповідь.
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