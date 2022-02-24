Напад почався приблизно о п'ятій ранку. В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської і Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі.

Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

Прикордонна служба інформує, що залежно від ситуації прикордонники, Збройні сили України та національна гвардія відкривають вогонь у відповідь.