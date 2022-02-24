На объездной дороге Харькова украинские военные сожгли четыре российских танка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один - шестой по счету - самолет вооруженных сил Российской Федерации.

Появилось видео взрывов в Харькове в районе Салтовки.