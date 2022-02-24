Под Харьковом уничтожили четыре российских танка - Генштаб (видео) [ Редактировать ]
На объездной дороге Харькова украинские военные сожгли четыре российских танка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.
Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один - шестой по счету - самолет вооруженных сил Российской Федерации.
Появилось видео взрывов в Харькове в районе Салтовки.
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