У Нацполіції повідомили, що видаватимуть зброю ветеранам органів внутрішніх справ [ Редактировать ]
Також у Нацполіції повідомили, що видаватимуть зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Відповідний наказ підписав голова Нацполіції Ігор Клименко.
Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії.
Видача зброї має підсилити роботу силовиків у забезпеченні правопорядку.
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