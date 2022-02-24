Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. Про це пів години тому повідомив Володимир Зеленський. Маємо термінове звернення від Президента України про стан справ і останні дані.

Перш за все дякую вам за те, що ви зібрались разом, зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна і найперше те що я зараз бачу, усі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям де маніпуляції, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу я хочу звернутись до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа - поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові.

Цієї інформації поки що дуже мало в ЗМІ. Їх потрібна, нашим військовим, потрібна підтримка, головне їм потрібна підтримка нашого населення. Повірте мені у нас армія таких потужних людей. Наше населення - це також потужна армія тож підтримуйте наших військових. ЗСУ ведуть, дійсно відбиваючи атаки на Донбасі та в інших регіонах на сході. Ворог поніс серйозні втрати, втрат ворога буде ще більше, вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, півдня та сходу. Атакована з повітря, захист працює, армія і національна солідарність.