Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ [ Редактировать ]
Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. Про це пів години тому повідомив Володимир Зеленський. Маємо термінове звернення від Президента України про стан справ і останні дані.
Перш за все дякую вам за те, що ви зібрались разом, зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна і найперше те що я зараз бачу, усі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям де маніпуляції, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу я хочу звернутись до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа - поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові.
Цієї інформації поки що дуже мало в ЗМІ. Їх потрібна, нашим військовим, потрібна підтримка, головне їм потрібна підтримка нашого населення. Повірте мені у нас армія таких потужних людей. Наше населення - це також потужна армія тож підтримуйте наших військових. ЗСУ ведуть, дійсно відбиваючи атаки на Донбасі та в інших регіонах на сході. Ворог поніс серйозні втрати, втрат ворога буде ще більше, вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, півдня та сходу. Атакована з повітря, захист працює, армія і національна солідарність.
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Зокрема, на Черкащині й Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці.
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