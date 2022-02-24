Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю йти до лав тероборони [ Редактировать ]
Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє із нею поводитись - записуватися до лав територіальної оборони. Із собою треба мати лише паспорт, - написав урядовець на фейсбук-сторінці. І я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки - не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад і дислокацію.
по теме
В обласному оперативному штабі підтвердили три обстріли - під прицілом опинилися радіолокаційні станції.
Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії. Видача зброї має підсилити діяльність силовиків у забезпеченні правопорядку.
Зокрема, на Черкащині й Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці.
Щойно надійшло повідомлення про те, що українські протиповітряні сили збили шостий російський літак. Сталося це поблизу Краматорська.
О 9.40, з боку Білорусі гелікоптер неподалік мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл.