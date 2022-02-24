Національна поліція посилила охорону правопорядку [ Редактировать ]
Національна поліція посилила охорону правопорядку у населених пунктах держави. Просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією з офіційних джерел.
Національна поліція України посилила заходи... Слава Україні!
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Тривожний - Спокій. Саме так можна схарактеризувати настрій українців в усіх містах. У магазинах - жодного ажіотажу. Ніхто не скуповує - валюту. І ніхто не збирається тікати.
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.
Про них і про всі підозрілі речі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.
Готуємося до прийому українців з інших регіонів, комунікуємо з нашими партнерами за кордоном, жорстка координація, субординація. - Садовий
Заклик пікетувати амбасаду кинули у соцмережах - і люди їдуть зараз навіть із віддалених штатів.