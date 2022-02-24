Поліція просить звертати увагу на підозрілих людей з червоними елементами на одязі [ Редактировать ]
Окрім того, правоохоронці звертаються до громадян - просять звертати підвищену увагу на підозрілих людей з червоними елементами на одязі. Про них і про всі підозрілі речі слід повідомляти на спецлінію поліції 102. Також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.
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