Окрім того, правоохоронці звертаються до громадян - просять звертати підвищену увагу на підозрілих людей з червоними елементами на одязі. Про них і про всі підозрілі речі слід повідомляти на спецлінію поліції 102. Також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.