Россия пошла на прорыв в Киевской области [ Редактировать ]
Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Украинские военные вместе с пограничниками приняли бой.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой", - говорится в сообщении.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.
В ведомстве отмечают, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
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