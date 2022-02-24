Українські вояки вибили росіян з міста Щастя на Луганщині [ Редактировать ]
Українські вояки вибили росіян з міста Щастя на Луганщині. Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів сотні піхотинців і чимало техніки. Серед якої - щонайменше два танки. По обіді з'явилася інформація, що росіяни перевдягаються в цивільне і проникають у місто під виглядом мирних мешканців. Щоправда, поки що вони себе жодним чином не проявили. Українські вояки тримають оборону міста. Бої на околицях тривають. Ворог продовжує нести втрати.
Все буде Україна. Я думаю ми все рішимо. Главное чтобы о нас не забывали, а то все должны знать, что ми есть. Ми делаем свою роботу - кто-то еще получит. Все будет хорошо.
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