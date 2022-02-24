У Київській області біля Межигір'я збито один російський вертоліт [ Редактировать ]
І останні новини від МВС:
У Київській області біля Межигір'я збито один російський вертоліт К-52 та три вертольоти поблизу Гостомеля. А в Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Попередньо повідомляють, що літак збила ДРГ противника, на борту перебували 14 осіб. Інформація про поранених та загиблих уточнюється.
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