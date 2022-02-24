І останні новини від МВС:

У Київській області біля Межигір'я збито один російський вертоліт К-52 та три вертольоти поблизу Гостомеля. А в Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Попередньо повідомляють, що літак збила ДРГ противника, на борту перебували 14 осіб. Інформація про поранених та загиблих уточнюється.

Поблизу села Новозбур'ївка Скадовського району на території військової частини горить техніка.

В Одеській області в Іванівському районі під час обстрілу осколкові поранення отримали 10 військовослужбовців. А в Одесі внаслідок вибуху сталась пожежа по вулиці Новомосковська. Загорілися складські приміщення одного із підприємств. Пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.

На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує нести втрати.