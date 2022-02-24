Харків'яни викладають в соціальних мережах відео палаючої російської техніки [ Редактировать ]
Харків'яни викладають в соціальних мережах відео палаючої російської техніки, знищеної на окружній дорозі.
На відео - броньовані машини десанту, вантажівки. Але, як заявляли раніше, Збройні сили України знищили ще й чотири танки.
Можливо, українським воякам вдалося знищити техніку, коли вона рухалась колоною і не встигла вишикуватися в бойовий порядок. Але, підкреслю! Це лише припущення.
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