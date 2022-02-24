ВСУ уничтожили вражескую технику "Джавелинами" [ Редактировать ]
В Сумской области военнослужащие использовали для отражения атак российских террористов Джавелины, предоставленные США.
В результате у оккупантов стало на 15 танков меньше. Об этом сообщила в Сети депутат Верховной Рады Марианна Безугла.
"Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написала депутат.
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