Возле острова Змеиный идет морской бой [ Редактировать ]
Остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону.
В районе украинского острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".
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