Российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС [ Редактировать ]
В ходе нападения России на Украину диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС. Противник хотел спровоцировать мощную экологическую катастрофу.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Есть оперативные данные о том, что несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, спровоцировать мощную экологическую катастрофу. Это существенно меняет картину того, что происходит в Украине… Россия хочет нанести разрушения экологического характера", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter назвал это объявлением войны по всей Европе.
"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны по всей Европе", - добавил он.
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