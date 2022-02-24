Российские войска обстреливают больницы - Ляшко [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В ходе нападения России на Украину противник обстреливает украинские больницы. Это является нарушением Женевской конвенции.
Об этом сообщает в Facebook Виктор Ляшко.
"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции. И это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - отметил Ляшко.
По его словам, больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах.
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