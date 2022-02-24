Под Черниговом и в Припяти идет бой, огромная колонна бронетехники осаждает Конотоп [ Редактировать ]
По состоянию на 17:00 24 февраля оккупант наступает по всей линии общей границы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.
- В Северском районе противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой.
- Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.
- Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль Киевского водохранилища.
- 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется сражение.
- Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.
- После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.
- Смешанная колонна техники из 300 единицам приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.
- В донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.
- Силами группировки войск "Юг" организована оборона и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково и Азов.
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