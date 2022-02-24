Власти Чехии приостановили выдачу виз гражданам России на фоне военного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.

По его словам, визы продолжат выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Выдачу виз россиянам (за исключением виз по гуманитарным основаниям) также решила приостановить Латвия.

Чехия временно закрыла свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Президент Чехии Милош Земан ранее 24 февраля заявил, что "Россия своими действиями совершает преступление против мира". И призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался... Умалишенного необходимо изолировать. Причем защищаться надо не только на словах, но принимая конкретные меры.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что "российское вторжение в Украину является ничем не оправданным актом агрессии против независимого государства, который не может остаться без реакции ЕС и НАТО".