Чехия и Латвия перестали выдавать визы россиянам [ Редактировать ]
Власти Чехии приостановили выдачу виз гражданам России на фоне военного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.
По его словам, визы продолжат выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Выдачу виз россиянам (за исключением виз по гуманитарным основаниям) также решила приостановить Латвия.
Чехия временно закрыла свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.
Президент Чехии Милош Земан ранее 24 февраля заявил, что "Россия своими действиями совершает преступление против мира". И призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.
Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался... Умалишенного необходимо изолировать. Причем защищаться надо не только на словах, но принимая конкретные меры.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что "российское вторжение в Украину является ничем не оправданным актом агрессии против независимого государства, который не может остаться без реакции ЕС и НАТО".
по теме
Главари "ДНР" и "ЛНР" обратились к Путину с просьбой помочь отразить "агрессию Киева"
По словам секретаря СНБО, что у России не получится "спровоцировать" Украину "на активные действия", а президенты России и США не могут решить судьбу Украины без ее непосредственного участия
Президент Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности США. На нем обсудили последние изменения относительно "наращивания российских войск на границах Украины". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, больше деталей заседания не приводится
Ждать российского вооруженного вторжения в Украину ближайшие день-два не стоит, поскольку ни на одном из участков границы с Украиной Россия не сформировала ударную группировку для наступления. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Алексей Резников
Силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление. Об этом по итогам закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.