ВСУ ведут бой с передовой группой российского десанта в Гостомеле [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дали высадиться основным силам российского десанта в Гостомеле Киевской области. Сейчас там идет бой с передовой группой врага.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.
"Активными действиями ВСУ не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле", - написала Маляр.
Она добавила, что продолжается бой с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные взяли под контроль аэродром в Гостомеле.
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