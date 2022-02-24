В Сумах после мощных обстрелов российского агрессора горит артучилище (кадетский корпус). Учащихся там нет, сообщили в облгосадминистрации.

Подразделения теробороны дают бой оккупантам на улицах областного центра. Сообщается об ожесточенных боях в районе кадетского корпуса и аграрного университета. Оккупанты второй раз за день пытаются захватить военный городок по улице Кондратьева.

По данным Сумской ОГА, российские войска выбили из Ахтырки. Движется техника через Славгород (бывший Краснопольский р-н) на село Тарасовку, Солдатское, пересекают реку Ницаха.