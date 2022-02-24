В Сумах идут ожесточенные уличные бои, горит артучилище (видео) [ Редактировать ]
В Сумах после мощных обстрелов российского агрессора горит артучилище (кадетский корпус). Учащихся там нет, сообщили в облгосадминистрации.
Подразделения теробороны дают бой оккупантам на улицах областного центра. Сообщается об ожесточенных боях в районе кадетского корпуса и аграрного университета. Оккупанты второй раз за день пытаются захватить военный городок по улице Кондратьева.
По данным Сумской ОГА, российские войска выбили из Ахтырки. Движется техника через Славгород (бывший Краснопольский р-н) на село Тарасовку, Солдатское, пересекают реку Ницаха.
Там много техники доехало мимо Тростянца до Боромли. В Ахтырке остановили. На отлично. Зашедшая колонна была уничтожена в городе.
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Зокрема, на Черкащині й Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці.
Маємо термінове звернення від Президента України про стан справ і останні дані.
В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Найбільше потерпає місто Щастя - там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилося без тепла, води й частково електрики.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.