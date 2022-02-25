Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море, погибло 13 украинских пограничников. В сети появилось последнее видео, переданное ими.

Как сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель", в уничтожении сил ВСУ на острове Змеиный принимал участие российский гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Напомним, экипаж российского военного корабля обращался к украинским воинам в рупор с предложением "сложить оружие, чтобы не допустить неоправданных жертв". Но украинцы отказались.

После этого корабль агрессора совершил мощный артиллерийский удар по территории острова. Все здания были разрушены. Но даже после этого украинские военные не сдались, и продолжали храбро держать оборону. К сожалению, когда к российским кораблям присоединилась еще и авиация, у наших воинов не осталось ни единого шанса.