Киевлян призывают сдавать кровь раненным защитникам. С сегодняшнего дня Киевский городской центр крови будет работать круглосуточно.

Ежедневно с 8:00 до 18:00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты. Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений.

На протяжении всего дня, 24 февраля, в пункты забора крови пришли 494 жителя столицы. Это почти в три раза больше, чем в среднем обычно.

В связи с переходом на круглосуточный режим работы будут работать 2 пункта забора по адресам:

ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 - 18.00);

ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 - 18.00)

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12)

Стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.