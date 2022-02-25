На Подоле уничтожили ДРГ российских оккупантов (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Подоле патриоты уничтожили ДРГ российских оккупантов. Об этом сообщил Виктор Остафейчук.
Киев. Кирилловская (бывшая Фрунзе) под мостом выезд на Елены Телиги. Вражеская ДРГ прорывалась в центр, но получила билеты на концерт Кабзона. Слава Украине!!!
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