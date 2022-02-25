Оккупанты продолжают обстрелы "скорых": Ляшко обратился к международному сообществу [ Редактировать ]
Фото: Виктор Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что оккупанты продолжают осуществлять обстрелы машин скорой помощи.
Именно поэтому министр обратился к международным правозащитным организациям.
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