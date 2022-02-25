Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк" (далі - АТ "Міжнародний резервний банк"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Інформацію викладено на сайті Національного банку.

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", - заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану".