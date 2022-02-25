В Мелитополе оккупанты расстреливают больницу [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В пятницу, 25 февраля, в Мелитополе оккупанты расстреливают больницу. Появилось видео инцидента. Его публикует "Промисловий Портал".
На видео – попадание снаряда в отделение онкологии.
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