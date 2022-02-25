Отстранение участника от РФ произошло из-за агрессии в Украине. Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.

"Европейский вещательный союз" заявил:

"Конкурс песни Евровидение - это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие посредством музыки".

В ЕВС подчеркнули, что "общественные вещатели России и Украины обязались принять участие в мероприятии в этом году в Турине".

И обе страны все еще ждут на конкурсе в мае.