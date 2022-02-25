Россия потеряла возможность участвовать в Евровидении 2022 [ Редактировать ]
Отстранение участника от РФ произошло из-за агрессии в Украине. Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.
"Европейский вещательный союз" заявил:
"Конкурс песни Евровидение - это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие посредством музыки".
В ЕВС подчеркнули, что "общественные вещатели России и Украины обязались принять участие в мероприятии в этом году в Турине".
И обе страны все еще ждут на конкурсе в мае.
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