Под Харьковом, Сумами и на юге страны идут тяжелые бои с оккупантами (карта) [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины, Национальная полиция и территориальная самооборона удерживают контроль над значительной частью украинской территории, куда вторглись российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в Офисе главы государства.
Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то мы держимся очень эффективно. Наши враги хотят решить ключевую задачу - зажать Киев и основные города востока и юга страны. Мы чувствуем их планы и особенно это понимает руководство ВСУ.
Тактика, применяемая сегодня российскими вооруженными силами, частично напоминает террористические методы, когда обстреливаются жилые кварталы, а сегодня уже были обстрелы детских садов.
Самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны, где идут достаточно тяжелые бои между ВСУ и войсками РФ. Приблизительная карта боев в Украине выглядит так.
По предварительным данным сегодня днем погибли более тысячи военнослужащих страны-агрессора.
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