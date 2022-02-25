Вооруженные силы Украины, Национальная полиция и территориальная самооборона удерживают контроль над значительной частью украинской территории, куда вторглись российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в Офисе главы государства.

Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то мы держимся очень эффективно. Наши враги хотят решить ключевую задачу - зажать Киев и основные города востока и юга страны. Мы чувствуем их планы и особенно это понимает руководство ВСУ.

Тактика, применяемая сегодня российскими вооруженными силами, частично напоминает террористические методы, когда обстреливаются жилые кварталы, а сегодня уже были обстрелы детских садов.

Самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны, где идут достаточно тяжелые бои между ВСУ и войсками РФ. Приблизительная карта боев в Украине выглядит так.

По предварительным данным сегодня днем ​​погибли более тысячи военнослужащих страны-агрессора.