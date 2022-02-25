Россияне вынуждены изменить свои стратегические цели - Минобороны [ Редактировать ]
За двое суток боев части и подразделения Вооруженных сил Украины несколько раз заставили противника изменить свои стратегические цели. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Пытаясь взять в окружение группировки Объединенных сил противник быстро утратил инициативу к северу от Харькова и был остановлен в своем продвижении на юге в Херсонской области.
Обстановка, не позволившая врагу развивать наступление в намеченных направлениях, заставила его вносить коррективы в свои планы.
Достаточно быстро противник перенаправил основные усилия на другое направление и сосредоточился на столице Украины в Киеве, но запланированная инициатива не была им достигнута. Поэтому реализация следующей цели оказалась для него невозможна.
Вероятно, в очередной раз враг будет пытаться реализовывать свои намерения поиском других способов реализации или изменением цели вторжения.
Вооруженные силы Украины продолжают боевые действия, наносят урон противнику, заставляя его отказываться от своих намерений.
по теме
Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО, сообщили издание Politico со ссылкой на источники
Новые международные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину будут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch
Сообщество хакеров Anonymous объявило войну России из-за вторжения в Украину
Вечером 24 февраля во многих городах России начались акции против войны с Украиной. По состоянию на 19:39 по киевскому времени, акции проходят в 44 городах России
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, персонал оказался в заложниках. Об этом сообщила советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова