За двое суток боев части и подразделения Вооруженных сил Украины несколько раз заставили противника изменить свои стратегические цели. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Пытаясь взять в окружение группировки Объединенных сил противник быстро утратил инициативу к северу от Харькова и был остановлен в своем продвижении на юге в Херсонской области.

Обстановка, не позволившая врагу развивать наступление в намеченных направлениях, заставила его вносить коррективы в свои планы.

Достаточно быстро противник перенаправил основные усилия на другое направление и сосредоточился на столице Украины в Киеве, но запланированная инициатива не была им достигнута. Поэтому реализация следующей цели оказалась для него невозможна.