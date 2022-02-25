"Сильный шаг": Венедиктова о призыве Зеленского к проведению переговоров с российской стороной [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поддержала президента Украины Владимира Зеленского.
"Президент Зеленский очень точно и, что важно, своевременно, сформулировал тезисы, обращенные к лидерам европейских стран. Допускаю, не все из этих тезисов нравятся Европе", - написала она в фейсбук.
По словам Генпрокурора, "жить в иллюзиях в это время – преступление перед своими гражданами".
"Нам требуется поддержка. Настоящая. Решительная. Без хотя бы частицы самопожертвования нам сегодня не помочь.
Призыв к проведению переговоров с российской стороной тоже сильный шаг. Сильный без оглядки ни на что.", - пишет Генпрокурор.
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За її словами, строк давності деяких справ Майдану вже спливає - через затягування в судах.
"Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя."
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