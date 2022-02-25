Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поддержала президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский очень точно и, что важно, своевременно, сформулировал тезисы, обращенные к лидерам европейских стран. Допускаю, не все из этих тезисов нравятся Европе", - написала она в фейсбук.

По словам Генпрокурора, "жить в иллюзиях в это время – преступление перед своими гражданами".

"Нам требуется поддержка. Настоящая. Решительная. Без хотя бы частицы самопожертвования нам сегодня не помочь.

Призыв к проведению переговоров с российской стороной тоже сильный шаг. Сильный без оглядки ни на что.", - пишет Генпрокурор.