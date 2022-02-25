Менее чем за 48 часов, пока идет российское вторжение, Украину покинули больше 50 тысяч человек. Об этом сообщил в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Более 50 тысяч украинских беженцев покинули свою страну менее чем за 48 часов - большинство выехали в сопредельные Польшу и Молдову - и намного больше еще движется к ее границам.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев поблагодарил страны, которые открыли свои границы для беженцев из Украины.