С момента начала полномасштабного военного вторжения в Украину прошло более 40 часов. За это время Украина показала оккупантам, что имеет самую мощную армию Европы и бесстрашный народ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Он также обратился к женам и матерям российских солдат и офицеров.

"За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждет", - сказал украинский министр обороны.

Он посоветовал россиянкам прятать своих близких и не отправлять их на верную смерть, поскольку "их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов".

Резников просит граждан РФ выходить на улицы с требованием остановить войну и вывести российскую армию с территории Украины.

"Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - резюмировал он.