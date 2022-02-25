Резников обратился к женам и матерям солдат России [ Редактировать ]
С момента начала полномасштабного военного вторжения в Украину прошло более 40 часов. За это время Украина показала оккупантам, что имеет самую мощную армию Европы и бесстрашный народ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
Он также обратился к женам и матерям российских солдат и офицеров.
"За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждет", - сказал украинский министр обороны.
Он посоветовал россиянкам прятать своих близких и не отправлять их на верную смерть, поскольку "их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов".
Резников просит граждан РФ выходить на улицы с требованием остановить войну и вывести российскую армию с территории Украины.
"Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - резюмировал он.
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Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до української армії. Каже: невизначеності більше немає.
Посилаючись на вигадки про наступ української армії, з окупованих районів Донеччини та Луганщини вивозять переляканих жінок, літніх людей і дітей. Мовляв, евакуація. Проте везуть так званих "біженців" фактично в нікуди.