На подъезде к Херсону, на Антоновском мосту, идут бои [ Редактировать ]
Сейчас на подъезде к Херсону, на Антоновском мосту, идут боевые действия. Наши защитники достойно несут оборону. Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Также продолжается бой у Зеленовки и Антоновки.
Очень прошу не покидать укрытие! Будьте бдительны. Прошу следить за инструкциями и доверять только официальным источникам! Ситуация под контролем! О ходе событий буду сообщать.
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