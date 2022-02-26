Николаев готовится к круговой обороне - ОГА [ Редактировать ]
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город Николаев готовится к круговой обороне. По его информации, прорвались 12 танков российских оккупантов и другие силы РФ.
В городе объявили воздушную оборону.
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