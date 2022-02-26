На Сумы идет колонна российской бронетехники, в Ахтырке продолжаются бои [ Редактировать ]
Колонна российской техники прошла через Ахтырку и Тростянец - в сторону Сум. В самой Ахтырке продолжаются бои. Военная часть - разбита. Об этом сообщает журналист "Украина 24".
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