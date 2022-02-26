На северо-востоке Харькова идет бой (видео) [ Редактировать ]
На северо-востоке Харькова идет бой. Об этом сообщают местные жители.
Очевидцы сообщают, что ВСУ подбили колонну российской техники под Харьковом.
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