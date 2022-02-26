Украина перекрыла небо над частью Черного моря с 14 по 19 февраля

Воздушное пространство над территорией Украины остается открытым, но с 14 до 19 февраля украинские власти рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над частью Черного моря. Это связано с тем, что Россия запланировала военные учения. Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха"