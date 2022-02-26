В Черном море российский корабль уничтожил свой военный самолет [ Редактировать ]
В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет. Об этом сообщает ВМС ВСУ.
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Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек
За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва ООС, українські Збройні сили збили п'ять російських літаків та один гелікоптер.
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