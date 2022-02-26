Российские военные обстреляли пассажирский автобус [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, на трассе Изюм - Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус. Об этом сообщает 112.ua в Telegram.
В результате погиб 1 человек, 14 ранены.
по теме
Prev Next
26 февраля 2022 08:41 В Киеве снаряд российских оккупантов попал в жилой дом (видео)
В субботу, 26 февраля, в Киеве, недалеко от аэропорта "Жуляны" российские оккупанты ударили по жилому дому
26 февраля 2022 07:48 Третий день вторжения в Украину: у президента сделали заявление
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк провел брифинг
26 февраля 2022 07:43 "Ситуация в Украине полностью под контролем" - Подоляк
По состоянию на утро, 26 февраля, ситуация в Украине полностью под контролем по всей территории страны
26 февраля 2022 06:47 Под Одессой двух диверсантов взяли в плен
В субботу, 26 февраля, ВСУ взяли под Одессой в плен двух диверсантов. Они уже дают показания соответствующей службе
25 февраля 2022 18:33 В Мелитополе оккупанты расстреливают больницу
В пятницу, 25 февраля, на видео попали кадры расстрела больницы