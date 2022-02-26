Путин уволил начальника генерального штаба России за провал операции в Украине [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, Владимир Путин уволил начальника генерального штаба России Валерия Герасимова за провал операции в Украине. Об этом сообщил народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на источник, что российский президент Владимир Путин, напавший на Украину, уволил начальника генштаба России.
По словам Гончаренко, Путин боится, что его отстранит от власти ближайшее окружение.
Есть информация из хорошего источника. Путин уволил начальника генштаба России. У Путина истерика. Он переехал в бункер. Не общается с ближайшим окружением из-за боязни, что они попытаются его отстранить от власти.
Гончаренко отметил, что Путин надеялся захватить Украину за день. Но все пошло не так, как он задумал.
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