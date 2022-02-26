"Россия пытается завести переговор в тупик" - Подоляк [ Редактировать ]
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление России о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров.
Подоляк назвал эту позицию России частью их тактики.
Всякая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров - часть их тактики.
Он отметил, что Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала. Подоляк считает, что переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было создать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.
Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик - нереалистичная амбиция. Ложь россиян, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает реальность.
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