Украина получит дополнительные $350 млн военной помощи от США [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, стало известно о том, что Украина получит дополнительные $350 млн военной помощи для отражения российской агрессии. Такое сообщение появилось на странице секретаря Энтони Блинкена в Тwitter.
Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2022
по теме
В пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
В среду, 9 февраля, Украину посетил министр иностранных дел Испании
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России
В воскресенье, 6 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом
Зеленский обратился к украинцам и призвал не верить фейкам