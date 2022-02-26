Разрушенная гимназия : показали последствия обстрелов оккупантами [ Редактировать ]
В Чернигове, возле 31 гимназии, показали последствия обстрелов с российскими оккупантами.
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