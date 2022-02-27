В Харькове уничтожили танковую колонну (видео) [ Редактировать ]
Украинские военные разбили российскую колонну в Харькове. В сети появилось видео.
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