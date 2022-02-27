Российские оккупанты деморализованы, они не предпринимают активных наступательных действий. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Верить вбросам про "падение" Харькова - нельзя. ВСУ и территориальная оборона "держат" город.

На южном фронте без продвижения противника.

Приезд российской делегации в Беларусь для переговоров говорит о том, что они теряют инициативу и не в состоянии продолжать активные боевые действия, считают в Офисе президента.