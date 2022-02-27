Верить вбросам про "падение" Харькова нельзя - Арестович (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты деморализованы, они не предпринимают активных наступательных действий. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
- Верить вбросам про "падение" Харькова - нельзя. ВСУ и территориальная оборона "держат" город.
- На южном фронте без продвижения противника.
Приезд российской делегации в Беларусь для переговоров говорит о том, что они теряют инициативу и не в состоянии продолжать активные боевые действия, считают в Офисе президента.
по теме
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, персонал оказался в заложниках. Об этом сообщила советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова
В селе Липецкое Подольского района Одессакой области в результате ракетного удара российской армии погибли 22 человек - 11 мужчин и 11 женщин. Об этом сообщает Одесская ОГА
У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській - повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій - розірвався невстановлений снаряд.
В аэропорту в Чугуеве раздались взрывы
Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО, сообщили издание Politico со ссылкой на источники